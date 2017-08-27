Руслан Проводников: Бокс - это не драка, а искусство. Рад, что Флойд сделал из Конора клоуна
Известный российский боксер Руслан Проводников прокомментировал итоги поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.
- У меня было лишь одно желание - чтобы Мэйвезер показал свой класс и что такое бокс. Бокс - это не драка, а искусство.
При всем уважении к
Макгрегору, мне хотелось, чтобы Флойд сделал из него клоуна,
поскольку не может спортсмен просто так перейти в бокс и драться на
равных. Так что слава богу, что это случилось.
Бой я не смотрел, не хотел тратить время на то, что мне неинтересно. Мне лишь хотелось, чтобы Мэйуэзер продемонстрировал, что такое бокс, чтобы другим было неповадно, - заявил Проводников.
Напомним, Мэйвезер в Лас-Вегасе нокаутировал звезду ММА Макгрегора в 10-м раунде.
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