Руслан Проводников: Бокс - это не драка, а искусство. Рад, что Флойд сделал из Конора клоуна

Известный российский боксер Руслан Проводников прокомментировал итоги поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.

- У меня было лишь одно желание - чтобы Мэйвезер показал свой класс и что такое бокс. Бокс - это не драка, а искусство.

При всем уважении к Макгрегору, мне хотелось, чтобы Флойд сделал из него клоуна, поскольку не может спортсмен просто так перейти в бокс и драться на равных. Так что слава богу, что это случилось.



Бой я не смотрел, не хотел тратить время на то, что мне неинтересно. Мне лишь хотелось, чтобы Мэйуэзер продемонстрировал, что такое бокс, чтобы другим было неповадно, - заявил Проводников.

Напомним, Мэйвезер в Лас-Вегасе нокаутировал звезду ММА Макгрегора в 10-м раунде.



