Линус Умарк: «Салавату» надо начать играть жестче

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк дал краткий комментарий после домашнего поражения от «Амура» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Комментарии? Мы проиграли.

- Было тяжелое начало. Почему?

- Не знаю. Они были более голодны.

- Что скажете о своей собственной игре?

- Конечно, я не доволен своей игрой. Это был непростой матч.

- Что нужно изменить перед матчем с «Куньлунем»?

- Начать играть жестче.