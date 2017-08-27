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Линус Умарк: «Салавату» надо начать играть жестче

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк дал краткий комментарий после домашнего поражения от «Амура» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Комментарии? Мы проиграли.
- Было тяжелое начало. Почему?
- Не знаю. Они были более голодны.
- Что скажете о своей собственной игре?
- Конечно, я не доволен своей игрой. Это был непростой матч.
- Что нужно изменить перед матчем с «Куньлунем»?
- Начать играть жестче.

Матч

Салават Юлаев - Амур - 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)

Голы:

Швиденко (Клопов, Ушенин В.), 8:34 (0:1). Ушенин В. (Губин), 18:17 (0:2 - бол.). Куляш (Бодров), 21:56 (1:2 - бол.). Губин (Ушенин В., Ушенин В.), 24:54 (1:3 - бол.). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 35:21 (2:3). Кемппайнен (Хартикайнен, Логинов), 44:27 (3:3). Литовченко (Атюшов, Бывальцев), 48:14 (3:4 - бол.). Ларсен (Зубов, Фёдоров), 48:33 (4:4). Ушенин В. (Ушенин В.), 56:07 (4:5 - бол.).

Место и дата

26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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