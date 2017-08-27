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Никита Зайцев: После года в НХЛ я стал иначе смотреть на спорт

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Торонто» Никита Зайцев пообщался с обозревателем «Советского спорта».

- Это был мой первый сезон в НХЛ. Так что опыт в любом случае был уникальным, - сказал Зайцев. – Считаю, что я стал сильнее во всех компонентах, прибавил во многом. Поменял свое ментальное отношение к спорту. Стал иначе смотреть на вещи. Это был очень продуктивный год.

Опыт работы с Майком Бэбкоком? Он удивляет каждый день всех и постоянно. У Бэбкока всегда есть новые идеи, с которыми он идет в раздевалку. С этим тренером очень интересно работать.

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