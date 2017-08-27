Никита Зайцев: Летом я занимаюсь кроссфитом

Защитник «Торонто» Никита Зайцев пообщался с обозревателем «Советского спорта».

Как я тренируюсь летом? С одним тренером я сотрудничаю уже пять лет. Мы занимаемся кроссфитом. Во все тренировки включено кардио, но в то же время я поднимаю большие тяжести, - рассказывает Зайцев. – К сожалению, в этом году моему тренеру не получилось сделать визу. Занимаюсь на сборе в Анахайме с другим специалистом по кроссфиту. Он привносит в мою подготовку что-то новое.

Правда ли, что от больших нагрузок забиваются мышцы? Не соглашусь. Когда еще работать над физикой, если не летом? Я поднимаю веса, катаюсь на льду. Не могу сказать, что после зала у меня стали деревянными руки.