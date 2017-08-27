Никита Зайцев: Труднее всего играть против Кросби и Макдэвида

Защитник «Торонто» Никита Зайцев пообщался с обозревателем «Советского спорта».

- Кого было останавливать тяжелее всего? Коннор Макдэвид – отличный форвард. Но конечно, отмечу Сидни Кросби, – рассуждает Зайцев. – Против него играть очень трудно. Это большой универсал. Посмотрите, как он ведет борьбу, как обращается с шайбой, какие решения принимает. Он все делает идеально. Все правильно у Кросби, все в тему. Нет чего-то, что он не умеет на льду.

А вообще матч на матч в НХЛ не приходится. В один день может быть изначально тяжелее, в другой – легче. Без разницы, против кого ты играешь. Непросто всегда…