Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Формула-1  Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Зайцев: Труднее всего играть против Кросби и Макдэвида

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Торонто» Никита Зайцев пообщался с обозревателем «Советского спорта».

- Кого было останавливать тяжелее всего? Коннор Макдэвид – отличный форвард. Но конечно, отмечу Сидни Кросби, – рассуждает Зайцев. – Против него играть очень трудно. Это большой универсал. Посмотрите, как он ведет борьбу, как обращается с шайбой, какие решения принимает. Он все делает идеально. Все правильно у Кросби, все в тему. Нет чего-то, что он не умеет на льду.

А вообще матч на матч в НХЛ не приходится. В один день может быть изначально тяжелее, в другой – легче. Без разницы, против кого ты играешь. Непросто всегда…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Зайцев: Летом я занимаюсь кроссфитомЗащитник «Торонто» Никита Зайцев пообщался с обозревателем «Советского спорта».Никита Зайцев: После года в НХЛ я стал иначе смотреть на спортЗащитник «Торонто» Никита Зайцев пообщался с обозревателем «Советского спорта».Как за лето подписать контракт в НХЛ, но уехать в КХЛ? История вратаря «Слована»Как за лето подписать контракт в НХЛ, но уехать в КХЛ? История вратаря «Слована»Чешский вратарь Марек Мазанец приехал в «Слован» за неделю до старта сезона, хотя еще в июле подписывал новый контракт с «Нэшвиллом».«Ак Барс» хочет подписать крутого канадца из «Детройта». Кто он? (видео)«Ак Барс» хочет подписать крутого канадца из «Детройта». Кто он? (видео)О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Клим Костин: Нельзя не восхищаться ТарасенкоНовичок «Сент-Луиса» Клим Костин рассказывает о том, как познакомился с другими русскими хоккеистами.
Хоккей
Никита Зайцев: Труднее всего играть против Кросби и Макдэвида
Хоккей
Никита Зайцев: После года в НХЛ я стал иначе смотреть на спорт
Бокс
Руслан Проводников: Бокс - это не драка, а искусство. Рад, что Флойд сделал из Конора клоуна
Футбол
ЦСКА может снизить стоимость билетов на домашние матчи
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Никита Зайцев
Никита Зайцеввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости