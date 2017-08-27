Андрей Мартемьянов: Сегодня хоккейный бог был на нашей стороне
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Команда выполнила игровое задание, билась до конца. Тяжелый был матч. Я горжусь своими парнями, они сделали все, что могли и не могли. Нападающих прорвало, много голов забили. Игра в обороне? Приходилось и в две пары играть, и в три защитника. Нам нужно поменьше удалений, все-таки играем на выезде. По самоотдаче претензий к моим парням нет. Сильная команда Уфы, как всегда сильная, мастеровитая. Но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне, - сказал специалист.
Матч
Салават Юлаев - Амур - 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)
Голы:
Швиденко (Клопов, Ушенин В.), 8:34 (0:1). Ушенин В. (Губин), 18:17 (0:2 - бол.). Куляш (Бодров), 21:56 (1:2 - бол.). Губин (Ушенин В., Ушенин В.), 24:54 (1:3 - бол.). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 35:21 (2:3). Кемппайнен (Хартикайнен, Логинов), 44:27 (3:3). Литовченко (Атюшов, Бывальцев), 48:14 (3:4 - бол.). Ларсен (Зубов, Фёдоров), 48:33 (4:4). Ушенин В. (Ушенин В.), 56:07 (4:5 - бол.).
Место и дата
26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция