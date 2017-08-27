Андрей Мартемьянов: Сегодня хоккейный бог был на нашей стороне

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Команда выполнила игровое задание, билась до конца. Тяжелый был матч. Я горжусь своими парнями, они сделали все, что могли и не могли. Нападающих прорвало, много голов забили. Игра в обороне? Приходилось и в две пары играть, и в три защитника. Нам нужно поменьше удалений, все-таки играем на выезде. По самоотдаче претензий к моим парням нет. Сильная команда Уфы, как всегда сильная, мастеровитая. Но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне, - сказал специалист.