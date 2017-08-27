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Витиньо: Мечтаю попасть в сборную Бразилии

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о своих главных целях в карьере.

«В один момент я крепко задумался о себе, своей карьере, о том, кем хочу стать. Теперь я взрослый, я — мужчина, я поставил перед собой новые задачи. Как это работает? Ты начинаешь с минимального временного промежутка, достигаешь намеченного, и дальше замахиваешься на большее. Каждый день я делаю чуть-чуть, чтобы приблизиться к своей цели. И это позволяет мне расти, эволюционировать, развиваться. Все мои усилия во время матчей, на тренировках, дома не пропадают даром. Я понял, что надо быть профессионалом до мозга костей. Играть в футбол с любовью к футболу. Страсть к игре должна перевешивать все остальное, даже самые неудачные матчи. 

В первую очередь мне помогают мой отец и Мигель, мой друг и агент. Еще я играл с большими футболистами и против них, это бесценный опыт. И только сейчас я начинаю понимать все их действия, подсказки, осознавать все, что они сделали для меня. Раньше я не видел всего этого и не понимал. А теперь смотрюсь во всех этих людей как в зеркало, запоминаю их движения, поступки. И четко понимаю, что хочу достичь больших высот, познать новый опыт, увидеть разные страны и заявить в них о себе.

Мои примеры для подражания — Роналдо, Ромарио, Роналдиньо, Неймар. И не только они. В Бразилии огромное количество выдающихся футболистов, талантов мирового масштаба, на которых я и ориентируюсь. Пересматриваю видео их выступлений и отмечаю все самое лучшее, что можно вынести. Главная цель — вернуть ЦСКА статус лучшей команды страны и попасть через наш клуб в сборную Бразилии. Для этого мне нужно ежедневно сражаться с самим собой, постоянно развиваться, и я к этому готов», — цитирует Витиньо официальный сайт ЦСКА.

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