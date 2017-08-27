Андрей Рябинский: К спорту бой Мэйвезер - Макгрегор отношения не имеет
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился своим мнением о поединке Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.
- Очень большой и круто сделанный цирк. Шоу классное, но к спорту отношения не имеет. Но для не очень искушенных людей – супер, - заявил Рябинский.
Напомним, минувшим утром в Лас-Вегасе 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал звезду ММА Конора Макгрегора в 10-м раунде.
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