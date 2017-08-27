Андрей Рябинский: К спорту бой Мэйвезер - Макгрегор отношения не имеет

читайте также

Андрей Рябинский: Владимир Кличко принял мужественное решение Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал украинца Владимира Кличко, который завершил карьеру.

Андрей Рябинский: Не исключаю, что Поветкин проведет бой с Джошуа Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не исключил, что российский тяжеловес Александр Поветкин может провести бой с британцем Энтони Джошуа.

Андрей Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реванше По данным главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, повторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет организован.

Андрей Рябинский: Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями о победе Дениса Лебедева над австралийцем Марком Флэнаганом.