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Андрей Рябинский: К спорту бой Мэйвезер - Макгрегор отношения не имеет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился своим мнением о поединке Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор. 

- Очень большой и круто сделанный цирк. Шоу классное, но к спорту отношения не имеет. Но для не очень искушенных людей – супер, - заявил Рябинский.

Напомним, минувшим утром в Лас-Вегасе 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал звезду ММА Конора Макгрегора в 10-м раунде.

Мэйвезер остановил Макгрегора в 10-м раунде! Как это было

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