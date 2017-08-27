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Шон Моррисон: Новички Казани - игроки мирового уровня

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Адмирала» Шон Моррисон прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Никто не был рад тому, что уступили в двух первых матчах, играя хорошо первые 40 минут. Но что есть, то есть. Все мыслят позитивно, новая игра - новый бой.

- Какие козыри были у вас против Казани?
- Наверное, скорость. У нас молодая команда, быстрая, голодная до побед. Также считаю, что у нас опасное большинство. Ну и мы забивали первыми в предыдущих матчах.

- Почему позволили «Ак Барсу» дожать вас?
- Думаю, что была равная игра большую часть матча. В концовке, конечно, нам не хватило чего-то, чтобы зацепиться. Спецбригады соперника нас похоронили, ну, и, конечно, новички Казани - игроки мирового уровня, они сегодня выделялись. Таким игрокам нельзя давать и дюйма свободного льда, – сказал Моррисон.

Матч

Ак Барс - Адмирал - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Ландер (Азеведо, Марков), 35:25 (1:0 - бол.). Саболич 41:54 (1:1). Свитов (Марков, Яруллин), 45:57 (2:1). Глинкин (Малыхин, Яруллин), 51:05 (3:1 - бол.). Яруллин (Марков, Ландер), 55:37 (4:1 - бол.).

Место и дата

26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция



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