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Брат Месси попал в ДТП

Источник:  RT на русскомКомментарии

Матиас Месси, старший брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, стал участником ДТП в аргентинском Росарио, сообщает RT.

В результате столкновения Матиас получил незначительные повреждения и его здоровью ничего не угрожает. По предварительной версии, причиной аварии стал скользкий асфальт.

Ранее стало известно, что Лионель Месси стал вторым игроком в истории, забившим 350 мячей в европейском топ-чемпионате за один клуб.

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