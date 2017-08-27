Алексей Поддубский: Довбня справился со своей задачей

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура РФПЛ.

«Результатом в принципе доволен, качеством игры — не очень. Есть над чем работать. В перерыве сказал добавить, потому что мы должны выглядеть свежее. Спартак хорошо контролирует мяч. Но почему то прижались к своим воротам. Второй тайм откровенно не получился.

Довбня сыграл на ноль. Задача нападающего забивать, вратаря задача — играть на ноль. Cправился с задачей», - цитирует Поддубского «Наш Футбол».