Алексей Поддубский: Довбня справился со своей задачей
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура РФПЛ.
«Результатом в принципе доволен, качеством игры — не очень. Есть над чем работать. В перерыве сказал добавить, потому что мы должны выглядеть свежее. Спартак хорошо контролирует мяч. Но почему то прижались к своим воротам. Второй тайм откровенно не получился.
Довбня сыграл на ноль. Задача нападающего забивать, вратаря задача — играть на ноль. Cправился с задачей», - цитирует Поддубского «Наш Футбол».
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция