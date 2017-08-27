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Алексей Поддубский: Довбня справился со своей задачей

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура РФПЛ.

«Результатом в принципе доволен, качеством игры — не очень. Есть над чем работать. В перерыве сказал добавить, потому что мы должны выглядеть свежее. Спартак хорошо контролирует мяч. Но почему то прижались к своим воротам. Второй тайм откровенно не получился. 

Довбня сыграл на ноль. Задача нападающего забивать, вратаря задача — играть на ноль. Cправился с задачей», - цитирует Поддубского «Наш Футбол».

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович

Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано

Предупреждения:

Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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