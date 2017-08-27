Массимо Каррера: «Спартак» провел хороший матч в Хабаровске, но нам не хватило гола

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги выездного матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:0).

- Мы провели хороший матч в Хабаровске, но нам не хватило гола.

Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена. Что с ним – сейчас неизвестно.

«СКА-Хабаровск» – неудобный соперник для «Спартака»? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, но нужно было забивать. Нужно продолжать работать и верить в лучшее, - заявил Каррера.

Напомним, матч в Хабаровске 27 августа завершился нулевой ничьей.

Действующий чемпион страны «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице российского первенства.