Массимо Каррера: «Спартак» провел хороший матч в Хабаровске, но нам не хватило гола
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги выездного матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:0).
- Мы провели хороший матч в Хабаровске, но нам не хватило гола.
Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена. Что с ним – сейчас неизвестно.
«СКА-Хабаровск» – неудобный соперник для «Спартака»? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, но нужно было забивать. Нужно продолжать работать и верить в лучшее, - заявил Каррера.
Напомним, матч в Хабаровске 27 августа завершился нулевой ничьей.
Действующий чемпион страны «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице российского первенства.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция