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Андрей Шевченко: Не нужно разделять национальную команду

Источник:  Команда №1Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выбор футболистов для участия в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2018 против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября).

- Впервые за время вашей работы из «Динамо» в сборную вызвали больше игроков, чем из «Шахтера»…
- И все подхватили эту тему. Глупости… Не стоит этого делать, не нужно разделять национальную команду. Это же сборная всей страны. Сегодня больше игроков из «Динамо», завтра - из «Шахтера». Я вызываю тех исполнителей, которых считаю готовыми выступать за сборную, и мне неважно, откуда они - из «Динамо», «Шахтера», «Ворсклы» или еще какого-то клуба. Конечно, нам бы хотелось, чтобы своих представителей делегировали как можно больше команд. Но пока не получается, - сказал специалист.

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