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Мэйвезер перед боем с Макгрегором пытался сделать ставку на свою победу

Источник:  MirrorКомментарии

Флойд Мэйвезер пытался сделать ставку на свой бой против Конора Макгрегора.

Как сообщает Mirror, Мэйвезер за несколько часов до боя против Макгрегора пытался сделать ставку в букмекерской конторе, что он победит до начала десятого раунда. Затем он решил сделать выбор на победу нокаутом, однако не стал дожидаться, пока сотрудники проверят соответствующие правила и ушел.

Отметим, в штате Невада спортсменам не запрещено делать ставки на себя.

Напомним, Мэйвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

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