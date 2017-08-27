Мэйвезер перед боем с Макгрегором пытался сделать ставку на свою победу

Флойд Мэйвезер пытался сделать ставку на свой бой против Конора Макгрегора.

Как сообщает Mirror, Мэйвезер за несколько часов до боя против Макгрегора пытался сделать ставку в букмекерской конторе, что он победит до начала десятого раунда. Затем он решил сделать выбор на победу нокаутом, однако не стал дожидаться, пока сотрудники проверят соответствующие правила и ушел.

Отметим, в штате Невада спортсменам не запрещено делать ставки на себя.

Напомним, Мэйвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.