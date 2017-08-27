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Антон Шипулин может завершить карьеру после Олимпиады-2018

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке Антон Шипулин примет решение о продолжении карьеры после окончания зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

- Поживем - увидим. После Олимпиады приму решение, - заявил Шипулин.

В воскресенье биатлонист стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков.

- Хотелось как можно больше медалей самого высокого достоинства, но я оказался менее готов к стрелковой работе, чем Алексей. У нас идет подготовительный период, мы специально не форсировали подготовку, не настраивались именно на этот чемпионат. Главная цель у нас - зима, Олимпийские игры. Этот чемпионат мира был проходящим в нашем подготовительном периоде, но, в принципе, я доволен, - добавил Антон.




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