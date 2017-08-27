Антон Шипулин может завершить карьеру после Олимпиады-2018
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке Антон Шипулин примет решение о продолжении карьеры после окончания зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
- Поживем - увидим. После Олимпиады приму решение, - заявил Шипулин.
В воскресенье биатлонист стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков.
- Хотелось как можно больше медалей самого высокого достоинства, но я
оказался менее готов к стрелковой работе, чем Алексей. У нас идет
подготовительный период, мы специально не форсировали подготовку, не
настраивались именно на этот чемпионат. Главная цель у нас - зима,
Олимпийские игры. Этот чемпионат мира был проходящим в нашем
подготовительном периоде, но, в принципе, я доволен, - добавил Антон.