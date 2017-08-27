Светлана Слепцова: Я скоро стану мамой

Российская битлонистка Светлана Слепцова рассказал о причинах завершения спортивной карьеры.

«Спасибо за поздравления! Причина моего ухода очень проста – я скоро стану мамой», - поведала Слепцова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.