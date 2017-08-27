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Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть возможности для улучшения игры

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал исход матча своей команды с «Уралом» (2:1).

- Было довольно много времени, когда мы играли очень достойно, и такую игру, которая была в первые 30 минут второго тайма, надо показывать всегда, к этому надо стремиться. Все футболисты вчера сделали все для победы.

Мы с «Уралом» всегда играем непросто, и то, что уральцы проиграли впервые в сезоне, тоже о многом говорит. Но игра показывает, что есть возможности для ее улучшения и усиления, и думаю, тренеры над этим будут работать, - заявил Мещеряков.

После восьми туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.



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