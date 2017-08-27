Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть возможности для улучшения игры

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал исход матча своей команды с «Уралом» (2:1).

- Было довольно много времени, когда мы играли очень достойно, и такую игру, которая была в первые 30 минут второго тайма, надо показывать всегда, к этому надо стремиться. Все футболисты вчера сделали все для победы.