Нападающий Эдер присоединится к «Локомотиву» 30 августа

Новичок «Локомотива» нападающий Эдер присоединится к команде 30 августа на сборе в Австрии, сообщил ТАСС главный тренер железнодорожников Юрий Семин.



Напомним, 29-летний Эдер подписал контракт с «Локомотивом» в среду. Сбор московской команды в Австрии пройдет с 30 августа по 6 сентября.

«Эдер приедет на сбор в Австрию 30-го числа. В Москве его сейчас не будет, он присоединится к команде уже там», - сказал Семин.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского «Суонси» в «Лилль». В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе «Лилля», забив семь мячей и отдав пять результативных передач.







