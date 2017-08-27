Мигель Котто победил Йошихиро Камегаи

В Карсоне (штат Калифорния, США) завершился поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между 36-летним пуэрториканцем Мигелем Котто и 34-летним японцем Йошихиро Камегаи.

Камегаи с первого раунда начал пропускать много ударов, но продолжал идти вперед, а Котто работал на контратаках и имел подавляющее преимущество в точности ударов. Рисунок боя не менялся все двенадцать раундов, по итогам которых судьи отдали победу Котто со счетом 120-108, 119-109 и 118-110.

Напомним, Мигель Котто ранее проводил поединки с Флойдом Мэйвезером-младшим, Мэнни Пакьяо, Шейном Мозли, Антонио Маргарито, Серхио Мартинесом, Саулем Альваресом и рядом других звезд профессионального ринга.

