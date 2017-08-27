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Хабиб Нурмагомедов: Как можно называть поединок Мэйвезера с Макгрегором «боем века»?

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над Конором Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

«Есть фильм «Ограбление по-американски» — так и было сейчас. Удары, то, как бойцы выкладывались, — вроде бы все было по-настоящему, но Мэйуэзер вел бой так, как хотел. В первые три раунда соперники пристреливались, но я и не видел никогда, чтобы Мэйуэзер работал весь бой первым номером, как можно назвать это «боем века»?

Я так не считаю, а вот «бой личностей, которые заработали очень много денег за десять раундов» — это да, и Мэйуэзер проделал легкую работу за большие деньги, никто из действующих спортсменов больше так не может сделать. Они оба сделали хорошую работу, но не внутри ринга, там все как раз было по-простому», - цитирует Нурмагомедова Аllboxing.

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