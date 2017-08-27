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«Монако» может приобрести Слимани на замену Мбаппе

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Монако» рассматривает вариант приобретения у «Лестера» нападающего Ислама Слимани, сообщает Sky Sports.

По данным телеканала, трансфер форварда сборной Алжира станет возможным только после того, как будет завершен переход нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Этот трансфер, как ожидается, состоится в ближайшие 72 часа.

Напомним, Слимани перешел в «Лестер» из лиссабонского «Спортинга» прошлым летом за 29 миллионов фунтов. В 23 матчах чемпионата Англии он забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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