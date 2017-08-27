Рамзан Кадыров: Трудно назвать бой Мэйвезер - Макгрегор спортом в чистом виде

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своим мнением о поединке Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.

«Флойд Мейвезер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор МакГрегор повержен. Мейвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде. Высокие гонорары требовали и выполнения определённых условий шоу.

Мейвезеру и МакГрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мейвезер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил. Поздравляем и желаем всего хорошего!», - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram.

Напомним, минувшим утром в Лас-Вегасе 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал звезду ММА Конора Макгрегора в 10-м раунде.