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«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Тамбовом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.

Команда Андрея Талалаева набрала 19 очков и вышла на третье место в таблице турнира, дальневосточники с 8 очками занимают 15-ю строчку.

В следующем туре «Тамбов» 2 сентября примет «Олимпиец», в «Луч-Энергия» в тот же день сыграет в гостях со «Спартаком-2».

Матч

Луч-Энергия - Тамбов - 0:0

Состав

Луч-Энергия: Котляров, Насадюк, Соблиров, Марущак, Болжевич, Гелоян (Мязин, 86), Бажев (Хлебородов, 69), Килин (Носов, 80), Фомин, Маляка, Гордиенко

Тамбов: Вавилин, Быстров, Гультяев, Горбатюк, Шевчук (Чернышов, 65), Трусевич (Рыжков, 46), Мурнин (Овсиенко, 90), Кашчелан, Рыбин, Часовских, Кухарчук (Скворцов, 65)

Предупреждения:

Килин, 45; Насадюк, 68; Соблиров, 82 - Быстров, 54; Кашчелан, 69; Рыбин, 75

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

27 августа 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция

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