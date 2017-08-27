«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Тамбовом»

«Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.

Команда Андрея Талалаева набрала 19 очков и вышла на третье место в таблице турнира, дальневосточники с 8 очками занимают 15-ю строчку.

В следующем туре «Тамбов» 2 сентября примет «Олимпиец», в «Луч-Энергия» в тот же день сыграет в гостях со «Спартаком-2».