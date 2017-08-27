«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Тамбовом»
«Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.
Команда Андрея Талалаева набрала 19 очков и вышла на третье место в таблице турнира, дальневосточники с 8 очками занимают 15-ю строчку.
В следующем туре «Тамбов» 2 сентября примет «Олимпиец», в «Луч-Энергия» в тот же день сыграет в гостях со «Спартаком-2».
Матч
Луч-Энергия - Тамбов - 0:0
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Насадюк, Соблиров, Марущак, Болжевич, Гелоян (Мязин, 86), Бажев (Хлебородов, 69), Килин (Носов, 80), Фомин, Маляка, Гордиенко
Тамбов: Вавилин, Быстров, Гультяев, Горбатюк, Шевчук (Чернышов, 65), Трусевич (Рыжков, 46), Мурнин (Овсиенко, 90), Кашчелан, Рыбин, Часовских, Кухарчук (Скворцов, 65)
Предупреждения:
Килин, 45; Насадюк, 68; Соблиров, 82 - Быстров, 54; Кашчелан, 69; Рыбин, 75
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
27 августа 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция