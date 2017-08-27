«Зенит» – «Ростов». Матч покажут в 32 странах мира

Матч восьмого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» будет транслироваться в 32 странах мира, включая Россию.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игру покажут в Австрии, Аргентине, Белизе, Боливии, Боснии и Герцеговине, Венесуэле, Германии, Гватемале, Гондурасе, Доминиканской Республике, Колумбии, Коста-Рике, Македонии, Мексике, Никарагуа, ОАЭ, Панаме, Перу, Польше, Португалии, Сальвадоре, Сербии, Словении, Турции, Уругвае, Хорватии, Черногории, Чили, Швейцарии, Эквадоре и на Кипре.

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Напомним, матч начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 19 очков. «Ростов» делит третье место с казанским «Рубином», команды набрали по 14 очков.