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Видео дня: Макгрегор вечеринкой отметил поражение от Мэйвезера

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В сети появилась видеозапись вечеринки чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя по правилам бокса с непобежденным чемпионом мира Флойдом Мэйвезером.

Напомним, в прошедшем в Лас-Вегасе поединке ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

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