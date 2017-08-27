Видео дня: Макгрегор вечеринкой отметил поражение от Мэйвезера
В сети появилась видеозапись вечеринки чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя по правилам бокса с непобежденным чемпионом мира Флойдом Мэйвезером.
Напомним, в прошедшем в Лас-Вегасе поединке ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.
Imagine what he'd have been like if he'd won. Crowd going wild for Conor McGregor at his Vegas after-party #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/WujxXyXVXA— Martin Fricker (@martinfricker) 27 августа 2017 г.
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