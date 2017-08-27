Юрий Никифоров: Потеря очков – это страшно, потом «Спартак» их не досчитается
Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров оценил перспективы красно-белых в чемпионате России-2017/18.
- Игра-то есть, а результат придет. Потеря очков – это страшно, потом «Спартак» их не досчитается.
Правда, чемпионат по сути только начался, и «Зенит» еще будет терять очки, ему еще играть в Лиге Европы. Чемпионат длинный. Еще много будет в нем меняться, - заявил Никифоров.
Напомним, в матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» сыграл на выезде вничью с клубом «СКА-Хабаровск».
Подопечные Массимо Карреры пока занимают лишь 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция