Юрий Никифоров: Потеря очков – это страшно, потом «Спартак» их не досчитается

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров оценил перспективы красно-белых в чемпионате России-2017/18.

- Игра-то есть, а результат придет. Потеря очков – это страшно, потом «Спартак» их не досчитается.

Правда, чемпионат по сути только начался, и «Зенит» еще будет терять очки, ему еще играть в Лиге Европы. Чемпионат длинный. Еще много будет в нем меняться, - заявил Никифоров.

Напомним, в матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» сыграл на выезде вничью с клубом «СКА-Хабаровск».

Подопечные Массимо Карреры пока занимают лишь 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России.