Андрей Ещенко: Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу «Спартаку»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью со «СКА-Хабаровск» в восьмом туре РФПЛ.
«Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило.
Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва», - цитирует Ещенко ТАСС.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция