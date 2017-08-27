Андрей Ещенко: Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу «Спартаку»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью со «СКА-Хабаровск» в восьмом туре РФПЛ.

«Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило.

Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва», - цитирует Ещенко ТАСС.