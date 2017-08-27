Евгений Ловчев: «Спартак» делает больше всех для развития футбола

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 8-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Спартак» (0:0).

«Спартак» делает больше всех для развития футбола в стране. Куда бы команда не приезжала, там всегда полный стадион. Никакой «Зенит», ЦСКА столько не собирают. И вот в Хабаровске стадион был битком. И надо игрокам понимать, что они не гастролирующие артисты, а спортсмены. А в первом тайме команда просто не играла. И все эти ссылки на дальний перелет, часовые пояса и искусственное поле – мертвому припарки. Потому что через 45 минут после начала игры, во втором тайме, команда имеет подавляющее преимущество.