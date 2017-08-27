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Евгений Ловчев: «Спартак» делает больше всех для развития футбола

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 8-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Спартак» (0:0).  

«Спартак» делает больше всех для развития футбола в стране. Куда бы команда не приезжала, там всегда полный стадион. Никакой «Зенит», ЦСКА столько не собирают. И вот в Хабаровске стадион был битком. И надо игрокам понимать, что они не гастролирующие артисты, а спортсмены. А в первом тайме команда просто не играла. И все эти ссылки на дальний перелет, часовые пояса и искусственное поле – мертвому припарки. Потому что через 45 минут после начала игры, во втором тайме, команда имеет подавляющее преимущество. 

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович

Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано

Предупреждения:

Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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