Евгений Ловчев: «Спартак» делает больше всех для развития футбола
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 8-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Спартак» (0:0).
«Спартак» делает больше всех для развития футбола в стране. Куда бы команда не приезжала, там всегда полный стадион. Никакой «Зенит», ЦСКА столько не собирают. И вот в Хабаровске стадион был битком. И надо игрокам понимать, что они не гастролирующие артисты, а спортсмены. А в первом тайме команда просто не играла. И все эти ссылки на дальний перелет, часовые пояса и искусственное поле – мертвому припарки. Потому что через 45 минут после начала игры, во втором тайме, команда имеет подавляющее преимущество.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович
Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано
Предупреждения:
Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция