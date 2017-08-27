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Александр Бубнов: ЦСКА становится сбалансированней и уверенней в себе

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом».

- Трудно понять, что творится с потерпевшим четыре поражения подряд «Ахматом». ЦСКА, в свою очередь, решил задачу по выходу в Лигу чемпионов, команда Виктора Гончаренко становится сбалансированней и уверенней в себе. Прогноз: 3:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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