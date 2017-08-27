Александр Бубнов: Думаю, «Зенит» добьется минимальной победы на классе

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

- «Зенит» пробился в Лигу Европы, потратив много сил. В то же время у петербуржцев есть внушительная глубина состава, Роберто Манчини имеет возможность для маневра, проведёт ротацию. Думаю, «Зенит» добьется минимальной победы на классе, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.