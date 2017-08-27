Форвард «Халл Сити» Адама Диоманде: Слуцкий хорошо справляется с построением команды

Нападающий «Халла» Адама Диоманде отметил эффективность работы Леонида Слуцкого.

- Приятно было забить и быть в стартовом составе в первый раз в этом сезоне. Я не играл много во время предсезонной подготовки из-за травмы, приятно было вернуться в команду.

Мы играли хорошо, у нас была другая схема по сравнению с другими играми сезона, но план главного тренера сработал. Было приятно видеть, как мы забиваем голы, думаю, фанаты заслужили такой футбол. Надо продолжать в том же духе.

Мы отдались игре на все 100%, команда собралась после нескольких разочаровывающих результатов, и мы довольны им. У нас не было слишком много времени для того, чтобы отработать все, но я чувствую, что мы строим хорошую команду. Летом «Халл» претерпел много изменений, но новый главный тренер хорошо справляется с построением команды, - рассказал футболист.

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня.

В последнем матче его команда переиграла «Болтон» со счетом 4:0.



