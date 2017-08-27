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Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Добились ничьей со «Спартаком» за счет характера, командного духа

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в 8-м туре РФПЛ.

«Спартак» есть «Спартак», он показал свое мастерство, ну а мы, как всегда, сыграли за счет нашего характера, командного духа, хладнокровия. Ребята - молодцы, выложились на сто процентов. Это главное, плюс нашей команде», - сказал Флегонтов.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Димидко, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Савичев (Казанков, 72), Калинский, Христов (Корян, 46), Маркович

Спартак: Селихов, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Пашалич (Ананидзе, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано

Предупреждения:

Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90 - Боккетти, 56

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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