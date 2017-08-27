Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Добились ничьей со «Спартаком» за счет характера, командного духа

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

РФПЛ. 8-й тур. «СКА-Хабаровск» и «Спартак» сыграли вничью, ЦСКА – «Ахмат» и другие матчи. Онлайн

РФПЛ. 8-й тур. «СКА-Хабаровск» и «Спартак» сыграли вничью, ЦСКА – «Ахмат» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей восьмого тура чемпионата России.