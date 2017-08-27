Пол Малиньяджи: Кто помнит фильм «Большой белый обман»?»

Флойд Мэйвезер: Если я вижу возможность заработать $300 млн за 36 минут боя, то почему бы и нет?

Бывший чемпионом мира по боксу Флойд Мэйвезер прокомментировал победу над Конором Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.