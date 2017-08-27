Пол Малиньяджи: Кто помнит фильм «Большой белый обман»?»
Источник: Twitter.comКомментарии
Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над Конором Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.
«Кто помнит фильм «Большой белый обман»? Классическое кино, не так ли? Чертовски смешно», – написал Малиньяджи в своем твиттере.
Who remembers the movie "The Great White Hype?". Classic Movie wasn't it? Funny as hell lol.— Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) 27 августа 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически