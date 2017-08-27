Рахим Чакхиев: Этот поединок я воспринимал как клоунаду
Источник: ТАССКомментарии
Олимпийский чемпион Пекина россиянин Рахим Чакхиев прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над Конором Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.
- Этот поединок я воспринимал как клоунаду, поскольку силы противников были несопоставимы - все козыри были на руках у Флойда. Я считаю, что справедливым было бы организовать матч-реванш, но уже по правилам смешанных единоборств. Да, Флойд этим может испортить себе репутацию, но, с другой стороны, если ему предложат хороший гонорар, то он может и согласиться, хотя уже и заработал столько, что ему ничего не надо. Но вдруг он согласится на это из прихоти, - приводит слова Чакхиева ТАСС.
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