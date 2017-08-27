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Умар Кремлев: Мэйвезер - Макгрегор - это даже не шоу, а цирк

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился своим мнением о поединке Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.

- Это даже не шоу, а цирк. Ну какой Макгрегор против Мэйвезера? Флойд мог еще в первом раунде отправить того в нокаут, но надо было показать шоу.

«Мне бой не понравился, ведь Мэйвезер все мог решить еще в начале, это цирк, а не бокс. Думаю, такой поединок - разовая акция, нельзя сравнивать бокс со смешанными единоборствами, - заявил Кремлев.

Напомним, минувшим утром в Лас-Вегасе 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал звезду ММА Конора Макгрегора в 10-м раунде.

Мэйвезер остановил Макгрегора в 10-м раунде! Как это было


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