Умар Кремлев: Мэйвезер - Макгрегор - это даже не шоу, а цирк
Источник: ТАССКомментарии
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился своим мнением о поединке Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.
- Это даже не шоу, а цирк. Ну какой Макгрегор против Мэйвезера? Флойд мог еще в первом раунде отправить того в нокаут, но надо было показать шоу.
«Мне бой не понравился, ведь Мэйвезер все мог решить еще в начале, это цирк, а не бокс. Думаю, такой поединок - разовая акция, нельзя сравнивать бокс со смешанными единоборствами, - заявил Кремлев.
Напомним, минувшим утром в Лас-Вегасе 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший нокаутировал звезду ММА Конора Макгрегора в 10-м раунде.
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