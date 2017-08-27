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СКА – «Витязь». Шестеркин – в воротах, Рундблад – в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Витязя».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Рундблад - Хафизуллин, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Гавриков - Херсли, Широков - Коскиранта - Калинин;

Третье звено: ЯковлевРукавишников, Гусев - Прохоркин - Карпов;

Четвертое звено: Рыков, Дергачев - Каблуков - Кетов.

Напомним, матч пройдет 27 августа в Петербурге и начнется в 17:00.

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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