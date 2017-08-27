СКА – «Витязь». Шестеркин – в воротах, Рундблад – в первом звене

читайте также

Марков – козырный туз Билла. Андрей уже лучший бомбардир «Ак Барса» Известный защитник Андрей Марков с первых матчей в КХЛ начал активно набирать очки и по результативности вышел в лидеры нашей лиги.

Шон Моррисон: Новички Казани - игроки мирового уровня Защитник «Адмирала» Шон Моррисон прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Мартемьянов: Сегодня хоккейный бог был на нашей стороне Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

Линус Умарк: «Салавату» надо начать играть жестче Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк дал краткий комментарий после домашнего поражения от «Амура» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.