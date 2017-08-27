СКА – «Витязь». Шестеркин – в воротах, Рундблад – в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Витязя».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Рундблад - Хафизуллин, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Гавриков - Херсли, Широков - Коскиранта - Калинин;
Третье звено: Яковлев - Рукавишников, Гусев - Прохоркин - Карпов;
Четвертое звено: Рыков, Дергачев - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 27 августа в Петербурге и начнется в 17:00.
Матч
Место и дата
27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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