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Россиянин Сиваков победил на заключительном этапе «Тур де л'Авенир»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский велогонщик Павел Сиваков стал победителем  заключительного этапа многодневки «Тур де л'Авенир».

Горный этап протяженностью 107,4 км он преодолел за 3 часа 3 минуты и 27 секунд.

Второй результат показал американец Нельсон Поулесс (+2 минуты 31 секунда). Еще один россиянин  Дмитрий Страхов (+3 минуты) - третий.

В общем зачете первенствовал колумбиец Эган Берналь.

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