Россиянин Сиваков победил на заключительном этапе «Тур де л'Авенир»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский велогонщик Павел Сиваков стал победителем заключительного этапа многодневки «Тур де л'Авенир».
Горный этап протяженностью 107,4 км он преодолел за 3 часа 3 минуты и 27 секунд.
Второй результат показал американец Нельсон Поулесс (+2 минуты 31 секунда). Еще один россиянин Дмитрий Страхов (+3 минуты) - третий.
В общем зачете первенствовал колумбиец Эган Берналь.
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