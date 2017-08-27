СКА – «Витязь». Болельщики из-за технических неполадок допели гимн РФ без музыки (видео)

Перед началом встречи СКА - «Витязь», которая проходит в Ледовом дворце, произошел инцидент.

Во время гимна Российской Федерации табло и куб вышли из строя, что привело к срыву воспроизведения музыкальной композиции. Несмотря на это, зрители арены допели гимн без музыки, после чего табло и куб включились. Матч начался вовремя.