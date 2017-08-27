СКА – «Витязь». Болельщики из-за технических неполадок допели гимн РФ без музыки (видео)
Перед началом встречи СКА - «Витязь», которая проходит в Ледовом дворце, произошел инцидент.
Во время гимна Российской Федерации табло и куб вышли из строя, что привело к срыву воспроизведения музыкальной композиции. Несмотря на это, зрители арены допели гимн без музыки, после чего табло и куб включились. Матч начался вовремя.
Матч
СКА - Витязь - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2).
Место и дата
27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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