Флойд Мэйвезер: Если я вижу возможность заработать $300 млн за 36 минут боя, то почему бы и нет?

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер прокомментировал победу над Конором Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

«Я не дурак. Если я вижу возможность заработать $ 300 млн за 36 минут боя, то почему бы и нет?» — приводит слова Флойда на своей странице в «Твиттере» журналист BBC Ричард Конвэй.

#mayweather "I'm not a damn fool, if i see an opportunity to make $300m in 36 minutes, why not?"