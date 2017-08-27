Оланаре вызван в сборную Нигерии
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре вызван в сборную Нигерии вместо получившего травму форварда «Арсенала» Алекса Айвоби, сообщает Allnigeriasoccer.
Нигерийская команда готовится к матчам отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Камеруном (1 сентября - дома, 4 сентября - в гостях).
Напомним, 23-летний Оланаре не выступал за сборную с июня 2015 года, когда он отыграл 65 минут во встрече Кубка Африки против Чада.
В расположение нигерийской команды форвард прибудет в понедельник.
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