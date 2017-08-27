Экс-полузащитник «Терека» и «Зенита» Маурисио перейдет в ПАОК

Бразильский полузащитник Маурисио, который ранее выступал за «Зенит» и «Терек», станет игроком ПАОКа. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что футболист подпишет трехлетний контракт. О переходе будет объявлено завтра. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 28-летний Маурисио провел 27 матчей за «Зенит» и забил два мяча при трех голевых передачах.