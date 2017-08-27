Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Феттель – второй, Квят – 12-й
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершилась гонка на Гран-при Бельгии. Лучшее время показал
пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Вторым стал представитель «Феррари» Себастьян Феттель.
Третьим стал Даниэль Риккардо из «Ред Булла». На четвертом месте партнер
Феттеля по команде Кими Райкконен. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял
12-е место.
Гран-при Бельгии
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 44 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10,791
4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471
5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087
7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553
8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +38,154
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +39,447
11. Ланс Стролл («Уильямс») +48,999
12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940
13. Джолион Палмер («Рено») +53,239
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +57,078
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10,791
4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471
5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087
7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553
8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +38,154
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +39,447
11. Ланс Стролл («Уильямс») +48,999
12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940
13. Джолион Палмер («Рено») +53,239
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +57,078
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +67,262
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +69,711
17. Серхио Перес («Форс-Индия»)
17. Серхио Перес («Форс-Индия»)
Сошли
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
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