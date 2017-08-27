«Трактор» уступил «Автомобилисту»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Трактор» дома уступил «Автомобилисту» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Александр Рыбаков, у гостей – Тейлор Бек и Алексей Михнов.
Команда из Екатеринбурга одержала в трех матчах вторую победу, челябинцы потерпели второе поражение.
1 сентября «Автомобилист» примет «Куньлунь», а «Трактор» 29 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».
Матч
Трактор - Автомобилист - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Шинин (Шинин, Исаев), 7:08 (1:0). Бек (Кинг, Паре), 11:05 (1:1). Михнов (Торченюк), 41:09 (1:2).
Место и дата
27 августа 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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