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«Трактор» уступил «Автомобилисту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Трактор» дома уступил «Автомобилисту» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Александр Рыбаков, у гостей – Тейлор Бек и Алексей Михнов.

Команда из Екатеринбурга одержала в трех матчах вторую победу, челябинцы потерпели второе поражение.

1 сентября «Автомобилист» примет «Куньлунь», а «Трактор» 29 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».  

Матч

Трактор - Автомобилист - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Шинин (Шинин, Исаев), 7:08 (1:0). Бек (Кинг, Паре), 11:05 (1:1). Михнов (Торченюк), 41:09 (1:2).

Место и дата

27 августа 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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