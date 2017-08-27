Жозе Моуринью: Варди - отличный игрок, но «Лестер» не был опасен для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.

- Варди - очень классный игрок. Я бы сказал, что он один из самых опасных нападающих в премьер-лиге. Но был ли он опасен в игре с «МЮ»? Нет. Почему? Потому что мы хорошо играли и контролировали действия соперников.



Был ли «Лестер» очень опасен в игре против «Арсенала»? Да, я много раз смотрел тот матч. Но были ли они опасны против нас? Нет, - заявил Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после трех туров.