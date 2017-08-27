Жозе Моуринью: Варди - отличный игрок, но «Лестер» не был опасен для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.
- Варди - очень классный игрок. Я бы сказал, что он один из самых опасных
нападающих в премьер-лиге. Но был ли он опасен в игре с «МЮ»? Нет. Почему?
Потому что мы хорошо играли и контролировали действия соперников.
Был ли «Лестер» очень опасен в игре против «Арсенала»? Да, я много раз смотрел тот матч. Но были ли они опасны против нас? Нет, - заявил Моуринью.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после трех туров.
Матч
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити - 2:0 (0:0)
Голы
Рэшфорд 70 (1:0). Феллайни 82 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Блинд, Байи, Матич, Мата (Рэшфорд, 67), Мхитарян (Феллайни, 74), Валенсия, Погба, Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 60), Джеймс, Магуайр, Марез, Варди (Слимани, 77), Окадзаки (Кинг, 61)
Незабитые пенальти
Лукаку (Манчестер Юнайтед), 53
Предупреждения:
Мхитарян, 55 - Джеймс, 89; Шмейхель, 90
Место и дата
26 августа 19:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция