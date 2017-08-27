Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Варди - отличный игрок, но «Лестер» не был опасен для «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в матче третьего тура чемпионата Англии. 

- Варди - очень классный игрок. Я бы сказал, что он один из самых опасных нападающих в премьер-лиге. Но был ли он опасен в игре с «МЮ»? Нет. Почему? Потому что мы хорошо играли и контролировали действия соперников.

Был ли «Лестер» очень опасен в игре против «Арсенала»? Да, я много раз смотрел тот матч. Но были ли они опасны против нас? Нет, - заявил Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после трех туров. 

Матч

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити - 2:0 (0:0)

Голы

Рэшфорд 70 (1:0). Феллайни 82 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Блинд, Байи, Матич, Мата (Рэшфорд, 67), Мхитарян (Феллайни, 74), Валенсия, Погба, Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 60), Джеймс, Магуайр, Марез, Варди (Слимани, 77), Окадзаки (Кинг, 61)

Незабитые пенальти

Лукаку (Манчестер Юнайтед), 53

Предупреждения:

Мхитарян, 55 - Джеймс, 89; Шмейхель, 90

Место и дата

26 августа 19:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Монако» может приобрести Слимани на замену Мбаппе«Монако» рассматривает вариант приобретения у «Лестера» нападающего Ислама Слимани, сообщает Sky Sports.«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер» на «Олд Траффорд»Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Лестер» в матче третьего тура чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 2:0. Как это былоВ матче третьего тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером».«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера», которые встретятся сегодня в 3-м туре чемпионата Англии.Поль Погба: Геев в футболе нужно уважатьПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Футбол
Форвард «Халл Сити» Адама Диоманде: Слуцкий хорошо справляется с построением команды
Футбол
Александр Бубнов: Думаю, «Зенит» добьется минимальной победы на классе
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» делает больше всех для развития футбола
Футбол
Андрей Ещенко: Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу «Спартаку»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Джейми Варди
Джейми Вардивсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости