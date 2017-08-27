«Динамо СПб» обыграло «Химки» благодаря голу Коротаева

В матче 10-го тура Первенстве ФНЛ «Динамо СПб» в гостях одержало победу над «Химками» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Александр Коротаев.

Подопечные Александра Точилина занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками, подмосковный клуб, имея в активе десять очков, идет на тринадцатой строчке.

Следующий матч петербуржцы проведут 2 сентября дома против «Волгаря», «Химки» в тот же день в гостях встретятся с «Тюменью».