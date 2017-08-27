«Динамо СПб» обыграло «Химки» благодаря голу Коротаева
В матче 10-го тура
Первенстве ФНЛ «Динамо СПб» в гостях одержало победу над «Химками» со счетом
1:0.
Единственный мяч на 78-й минуте забил Александр Коротаев.
Подопечные Александра Точилина занимают второе место в турнирной
таблице с 22 очками, подмосковный клуб, имея в активе десять очков, идет на
тринадцатой строчке.
Следующий матч петербуржцы проведут 2 сентября дома против «Волгаря», «Химки» в тот же день в гостях встретятся с «Тюменью».
Матч
Химки - Динамо СПб - 0:1 (0:0)
Голы
Коротаев 78 (0:1).
Состав
Химки: Байчора, Шумских, Малания, Тюнин, Мостовой (Кузьмичёв, 55), Батов (Пичугин, 64), Талалай, Заика, Лапин, Титов (Кузьмичёв, 46), Беликов (Алиев, 74)
Динамо СПб: Генералов, Бычков, Юрганов, Костин, Бабенков, Коротаев, Песегов, Рогов, Цвейба (Сарамутин, 59), Кулишев, Маркосов (Барсов, 71)
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
27 августа 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция