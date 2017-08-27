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«Динамо СПб» обыграло «Химки» благодаря голу Коротаева

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 10-го тура Первенстве ФНЛ «Динамо СПб» в гостях одержало победу над «Химками» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Александр Коротаев.

Подопечные Александра Точилина занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками, подмосковный клуб, имея в активе десять очков, идет на тринадцатой строчке.

Следующий матч петербуржцы проведут 2 сентября дома против «Волгаря», «Химки» в тот же день в гостях встретятся с «Тюменью». 

Матч

Химки - Динамо СПб - 0:1 (0:0)

Голы

Коротаев 78 (0:1).

Состав

Химки: Байчора, Шумских, Малания, Тюнин, Мостовой (Кузьмичёв, 55), Батов (Пичугин, 64), Талалай, Заика, Лапин, Титов (Кузьмичёв, 46), Беликов (Алиев, 74)

Динамо СПб: Генералов, Бычков, Юрганов, Костин, Бабенков, Коротаев, Песегов, Рогов, Цвейба (Сарамутин, 59), Кулишев, Маркосов (Барсов, 71)

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

27 августа 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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