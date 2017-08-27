«Томь» и «Тюмень» сыграли вничью

«Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.

«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Тамбовом» «Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.

ФНЛ. «Луч-Энергия» – «Тамбов», «Томь» – «Тюмень» и другие матчи

ФНЛ. «Луч-Энергия» – «Тамбов», «Томь» – «Тюмень» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей десятого тура первенства Футбольной национальной лиги.