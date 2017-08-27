«Томь» и «Тюмень» сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч десятого тура первенства ФНЛ между «Томью» и «Тюменью»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Томь» с 13 очками занимает 11-е место. У «Тюмени» семь очков
и последнее место. В следующем туре «Томь» сыграет с «Сибирью», а «Тюмень» - с «Химками».
ФНЛ
10-й тур
Матч
Состав
Томь: Шафинский, Микуцкис, Иванов, Гирдвайнис, Пульич, Деобальд, Макурин, Войдель, Соболев, Сасин, Саная
Тюмень: Обухов, Гузь, Маслов П., Шакуро, Рябокобыленко, Иванов, Чудин, Богатырёв (Чуканов, 59), Павленко, Шляпкин, Ставпец
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
27 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция
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