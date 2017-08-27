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«Томь» и «Тюмень» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура первенства ФНЛ между «Томью» и «Тюменью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Томь» с 13 очками занимает 11-е место. У «Тюмени» семь очков и последнее место. В следующем туре «Томь» сыграет с «Сибирью», а «Тюмень» - с «Химками».

ФНЛ

10-й тур

Матч

Томь - Тюмень - 0:0

Состав

Томь: Шафинский, Микуцкис, Иванов, Гирдвайнис, Пульич, Деобальд, Макурин, Войдель, Соболев, Сасин, Саная

Тюмень: Обухов, Гузь, Маслов П., Шакуро, Рябокобыленко, Иванов, Чудин, Богатырёв (Чуканов, 59), Павленко, Шляпкин, Ставпец

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

27 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

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