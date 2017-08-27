Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч УПЛ
Источник: UA TribunaКомментарии
Киевское «Динамо» не прибыло на гостевой матч седьмого тура украинской премьер-лиги с «Мариуполем», сообщает Tribuna.
Игра, которая должна была начаться сегодня в 17:00 мск, не состоится. Вместо этого «Мариуполь» сыграет со сборной ветеранов Украины.
Напомним, ранее «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ. Нежелание ехать в Мариуполь столичный клуб мотивировал тем, что не получил гарантий безопасности.
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