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Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч УПЛ

Источник:  UA TribunaКомментарии

Киевское «Динамо» не прибыло на гостевой матч седьмого тура украинской премьер-лиги с «Мариуполем», сообщает Tribuna.

Игра, которая должна была начаться сегодня в 17:00 мск, не состоится. Вместо этого «Мариуполь» сыграет со сборной ветеранов Украины.

Напомним, ранее «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ. Нежелание ехать в Мариуполь столичный клуб мотивировал тем, что не получил гарантий безопасности.

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