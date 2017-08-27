Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч УПЛ

Киевское «Динамо» не прибыло на гостевой матч седьмого тура украинской премьер-лиги с «Мариуполем», сообщает Tribuna.

Игра, которая должна была начаться сегодня в 17:00 мск, не состоится. Вместо этого «Мариуполь» сыграет со сборной ветеранов Украины.

Напомним, ранее «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ. Нежелание ехать в Мариуполь столичный клуб мотивировал тем, что не получил гарантий безопасности.