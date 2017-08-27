КХЛ. «Динамо» (Минск) – ЦСКА, СКА – «Витязь» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Трактор - Автомобилист - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Шинин (Шинин, Исаев), 7:08 (1:0). Бек (Кинг, Паре), 11:05 (1:1). Михнов (Торченюк), 41:09 (1:2).
Место и дата
27 августа 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Лада - Металлург Мг - 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
Голы:
Бабенко (Скороходов), 6:55 (1:0). Зернов 16:46 (2:0). Григоренко 17:32 (2:1). Мозякин (Коварж, Григоренко), 27:48 (2:2). Шаус (Мозякин), 35:11 (2:3). Зернов (Скороходов), 41:12 (3:3). Новотны (Валуйский, Эштон), 42:40 (4:3). Калетник (Казионов, Терещенко), 53:35 (4:4). Мозякин (Шаус), 56:06 (4:5).
Место и дата
27 августа 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Динамо Мн - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Фонтэйн (Граньяни), 29:53 (1:0).
Место и дата
27 августа 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
СКА - Витязь - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2).
Место и дата
27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Динамо - Слован - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
27 августа 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция