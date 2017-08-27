КХЛ. «Динамо» (Минск) – ЦСКА, СКА – «Витязь» и другие матчи. Онлайн

«Лада» дома уступила «Металлургу» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Металлург» обыграл «Ладу», команды забили 9 шайб «Лада» дома уступила «Металлургу» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

В Ледовом дворце, где проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Витязем», произошел инцидент.

СКА – «Витязь». Болельщики из-за технических неполадок допели гимн РФ без музыки (видео)

СКА – «Витязь». Болельщики из-за технических неполадок допели гимн РФ без музыки (видео) В Ледовом дворце, где проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Витязем», произошел инцидент.

«Трактор» дома уступил «Автомобилисту» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Трактор» уступил «Автомобилисту» «Трактор» дома уступил «Автомобилисту» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Витязя».

СКА – «Витязь». Шестеркин – в воротах, Рундблад – в первом звене

СКА – «Витязь». Шестеркин – в воротах, Рундблад – в первом звене Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Витязя».