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КХЛ. «Динамо» (Минск) – ЦСКА, СКА – «Витязь» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч

Трактор - Автомобилист - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Шинин (Шинин, Исаев), 7:08 (1:0). Бек (Кинг, Паре), 11:05 (1:1). Михнов (Торченюк), 41:09 (1:2).

Место и дата

27 августа 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - Металлург Мг - 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Голы:

Бабенко (Скороходов), 6:55 (1:0). Зернов 16:46 (2:0). Григоренко 17:32 (2:1). Мозякин (Коварж, Григоренко), 27:48 (2:2). Шаус (Мозякин), 35:11 (2:3). Зернов (Скороходов), 41:12 (3:3). Новотны (Валуйский, Эштон), 42:40 (4:3). Калетник (Казионов, Терещенко), 53:35 (4:4). Мозякин (Шаус), 56:06 (4:5).

Место и дата

27 августа 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Йокерит - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Накладал (Контиола, Крунвалль), 13:19 (1:0). Тальбо (Крунвалль, Козун), 14:49 (2:0). О'Нил (Гилрой, Толванен), 23:11 (2:1).

Место и дата

27 августа 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Мн - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Фонтэйн (Граньяни), 29:53 (1:0).

Место и дата

27 августа 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Витязь - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2).

Место и дата

27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Слован - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

27 августа 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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