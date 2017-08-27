Джанлуиджи Буффон: Сейчас видеоповторы используют, когда кому-то наступили на ногу. Это не футбол

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после матча второго тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:2) признался, что остался недоволен использованием видеоповторов.

- Раньше на рассказывали, что видеоповторы будут использоваться при взятии ворот или голевых моментах. Но сейчас их используют, когда кому-то наступили на ногу! Это не футбол, а водное поло. Это занимает слишком много времени. У меня не было радости, когда был назначен пенальти в ворота «Дженоа , потому что с момента нарушения прошло шесть минут, – цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что в первом тайме матча главный арбитр Луиджи Феррарис назначил два пенальти, и оба раза для принятия решения ему пришлось воспользоваться видеоповтором.