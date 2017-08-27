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Джанлуиджи Буффон: Сейчас видеоповторы используют, когда кому-то наступили на ногу. Это не футбол

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после матча второго тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:2) признался, что остался недоволен использованием видеоповторов.

- Раньше на рассказывали, что видеоповторы будут использоваться при взятии ворот или голевых моментах. Но сейчас их используют, когда кому-то наступили на ногу! Это не футбол, а водное поло. Это занимает слишком много времени. У меня не было радости, когда был назначен пенальти в ворота «Дженоа , потому что с момента нарушения прошло шесть минут, – цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что в первом тайме матча главный арбитр Луиджи Феррарис назначил два пенальти, и оба раза для принятия решения ему пришлось воспользоваться видеоповтором.

Матч

Дженоа - Ювентус - 2:4 (2:2)

Голы

Пьянич 1 (1:0 - автогол). A. Galabinov 7 (2:0 - пен.). Дибала 14 (2:1). Дибала 45 (2:2 - пен.). Куадрадо 62 (2:3). Дибала 90 (2:4).

Состав

Дженоа: Перин, Джентилетти, Бираши, Таарабт (Палладино, 51), Лазович, Велозу, Лаксальт, A. Galabinov (Сентурион, 72), Пандев (Лападула, 78)

Ювентус: Буффон, Алекс, Ругани, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Кьеллини, Пьянич (R. Bentancur, 81), Куадрадо, Хедира (Матюиди, 58), Игуаин, Манджукич, Дибала

Предупреждения:

Джентилетти, 13; Бираши, 17; Лазович, 45; Лаксальт, 78 - Лихтштайнер, 7; Пьянич, 19; Куадрадо, 64

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

26 августа 19:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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