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«Челси» обыграл «Эвертон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Челси».

В составе победителей отличились Сеск Фабрегас и Альваро Мората. «Челси» набрал шесть очков и занимает пятое место. У «Эвертона» четыре очка и десятое место.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Лестером», а «Эвертон» - с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

Матч

Челси - Эвертон - 2:0 (2:0)

Голы

Фабрегас 27 (1:0). Мората 40 (2:0).

Состав

Челси: Куртуа, Рюдигер, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Виллиан, Мората (Батшуайи, 78), Педро (Бакайоко, 75)

Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Дэвис (Бешич, 46), Кин, Холгейт, Уильямс, Джагелка (Леннон, 83), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Рамирес (Колверт-Льюин, 63)

Предупреждения:

Мозес, 76; Аспиликуэта, 88 - Гуйе, 9; Руни, 71

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

27 августа 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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