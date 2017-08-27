«Челси» обыграл «Эвертон»
Матч третьего тура чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Челси».
В составе победителей отличились Сеск Фабрегас и Альваро
Мората. «Челси» набрал шесть очков и занимает пятое место. У «Эвертона» четыре
очка и десятое место.
В следующем туре «Челси» сыграет с «Лестером», а «Эвертон» -
с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
Матч
Голы
Фабрегас 27 (1:0). Мората 40 (2:0).
Состав
Челси: Куртуа, Рюдигер, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Виллиан, Мората (Батшуайи, 78), Педро (Бакайоко, 75)
Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Дэвис (Бешич, 46), Кин, Холгейт, Уильямс, Джагелка (Леннон, 83), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Рамирес (Колверт-Льюин, 63)
Предупреждения:
Мозес, 76; Аспиликуэта, 88 - Гуйе, 9; Руни, 71
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
27 августа 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция