«Челси» обыграл «Эвертон»

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Челси».

В составе победителей отличились Сеск Фабрегас и Альваро Мората. «Челси» набрал шесть очков и занимает пятое место. У «Эвертона» четыре очка и десятое место.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Лестером», а «Эвертон» - с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур